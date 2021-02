Maiori. Possibile nuovo focolaio da una festa di compleanno, ma non parta la caccia all’untore!

Maiori ( Salerno ) . Possibile nuovo focolaio da una festa di compleanno nella cittadina della Costiera amalfitana. Da un tentativo di incendio a un possibile focolaio per il coronavirus Covid-19, al momento non si hanno ancora notizie certe su quanti casi, se vi sia un caso isolato o meno, ma sicuramente sarà necessario fare dei tamponi.

Ma finiamola con la caccia all’untore e il puntare al dito, che sembra essere lo sport prediletto dagli ipocriti e dagli incapaci.

Positanonews continua a essere garantista, sopratutto blocchiamo dal nascere le polemiche che cominciano a nascere su facebook e sui social network. Il peggior incendio o focolaio che ci possa essere è quello che divampa nell’ignoranza e nel diffondersi delle cattiverie e degli haters.

Il Covid è una patologia che si cura e si individua e contiene con i tamponi e il rispetto delle regole. Facile per tutti scagliarsi con le persone senza sapere neanche le cose esattamente come sono state. Speriamo che non si ripeta la vergognosa gogna fatta nell’ultimo caso che ha coinvolto la Costa d’ Amalfi.

Affrontiamo le cose con razionalità e metodi scientifici, stiamo sereni e auguriamo buona guarigione alle persone coinvolte in questa terribile pandemia che speriamo di superare al più presto.

Come ha detto il Papa oggi no a pettegolezzi e maldicenze