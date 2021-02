Maiori: positiva bimba dell’Infanzia. Per la classe, lezioni in presenza sospese per 5 giorni

Paura Covid a Maiori. Questa mattina è arrivata la notizia della accertata positività di una bimba frequentante la Scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Statale di Maiori. Di conseguenza il sindaco Antonio Capone, d’accordo con la dirigente Anna Maria Ferrigno, ha predisposto lo stop alla didattica in presenza per la classe della bambina. La sospensione è di almeno 5 giorni, il tempo che tutti le verifiche e i tracciamenti vengano fatti.

Ad allarmare i genitori il fatto che la bimba utilizzava l’autobus per il trasporto scolastico. Sono in molti a chiedere la chiusura dell’intero edificio. Aspettiamo dichiarazione ufficiale del sindaco Capone e di Anna Maria Ferrigno.

La scuola dell’Infanzia a Maiori si trova in Via Capitolo 2 e conta 4 sezioni, per un totale di 96 bambini.