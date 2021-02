Maiori, l‘Istituto Pantaleone Comite vince il progetto “La Voce della Radio” del Miur

Maiori. Un ben riconoscimento per l’Istituto Pantaleone Comite che risulta tra le venti scuole vincitrici del progetto “La Voce della Radio” promosso dal Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca). Si tratta dell’unico istituto scolastico vincitore della Regione Campania.

Il progetto prevede l’addestramento degli allievi ed il finanziamento di una stazione radio nella scuola che si inserisce in un circuito radio a livello nazionale. Tale attività non sarà fine a se stessa ma varrà come attività di alternanza scuola-lavoro (PTCO).

Vediamo cos’è la Miur Radio Network

Miur Radio Network – La voce della scuola è la prima web radio delle scuole italiane, voluta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per raccontare notizie, eventi, curiosità sul e dal mondo della scuola, in collaborazione con le migliori esperienze radiofoniche delle nostre istituzioni scolastiche.

È una radio che si rivolge a tutte e a tutti: studentesse e studenti, dirigenti, docenti, personale scolastico, genitori. Si pone come un luogo di conoscenza, di scambio, di confronto, ma anche di crescita e formazione per le ragazze e i ragazzi che di volta in volta saranno coinvolti nel progetto.