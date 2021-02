Maiori, l’assessore Casucci: “Abbiamo solo una possibilità: lavorare”

Maiori, incontro a Palazzo Mezzacapo. Dopo che i sindaci della Costiera amalfitana hanno esposto le loro argomentazioni, la parola passa all’assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della Regione Campania Felice Casucci.

“E’ difficile intervenire dopo così tante osservazioni. Giovedì scorso sono stato a Positano per un altro momento molto bello e intenso. Abbiamo già affrontato il problema del turismo. Dal punto di vista metodologico questi incontri sono necessari. I dati sono la base da cui partire dato che il turismo è il core business della regione Campania” – ha iniziato Casucci.

“I nostri dati sono frammentari. Come si fa a fare una programmazione senza dati puntuali? La soluzione secondo è innanzitutto iniziare a lavorare. Abbiamo solo una possibilità: lavorare. Si deve lavorare in maniera coesa. Conosco tutte le tematiche che mi sono state sottoposte, come per esempio la sanità. I protocolli di sicurezza ci sono. Sicuramente siamo in un mare in tempesta”.