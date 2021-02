Maiori, infiltrazione di acqua piovana nella classe II B Scuola primaria dell’I.C. Rossellini

Il Comune di Maiori, con una nota, comunica: “L’11 febbraio alle 14.45 al consigliere con delega alla Scuola Mariantonia Mammato è pervenuta la segnalazione di un’infiltrazione d’acqua piovana nell’aula che ospita gli alunni della seconda sez. B della scuola primaria dell’istituto comprensivo Rossellini. Da subito ci siamo attivati attraverso gli uffici dell’area tecnico manutentiva e mezz’ora dopo il Geometra Gerardo Della Monica si è recato in loco per un primo sopralluogo.

In accordo con il Dirigente Scolastico, è stata individuata una sistemazione momentanea per permettere il prosieguo dell’attività didattica in presenza della classe interessata. Nelle prossime ore, non appena le condizioni meteo saranno più favorevoli, verrà effettuato un intervento di impermeabilizzazione della terrazza da cui si è sviluppata l’infiltrazione.

Invitiamo le famiglie a non rincorrere le ricostruzioni apparse su piattaforme social e rilanciate da alcuni giornali online. Come Ente siamo all’opera per ridurre al minimo i disagi e garantire la continuazione delle attività didattiche in un anno scolastico già pesantemente segnato da eventi di ben altra portata”.