Maiori. Impiccati due cani, lo sdegno di Elvira D’Amato

Un atto inqualificabile quello avvenuto nella cittadina della Costiera amalfitana, a esprimere il suo pubblico sdegno la dottoressa Elvira D’Amato, consigliere di minoranza nel paese della Costa d’ Amalfi.

Due cani impiccati a San Vito di Maiori, violenza intollerabile perpetrata da criminali evidentemente in una terra di nessuno.

Questo gesto non racconta solo il degrado umano ma anche quello dei luoghi dove è avvenuta la barbarie, a qualche passo verso la collina.

Le parole del messaggio che riportiamo da parte dell’Associazione U.N.A. che opera per la tutela degli animali, si rivolgono al pensiero degli uomini.

Da parte nostra ci richiamiamo alla responsabilità del governo del paese e chiediamo le risposte attese da un senso di cittadinanza oggi violentato.