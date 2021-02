Maiori, il sindaco Capone: “Una Carnival Caddy per festeggiare”

Nonostante tutto… è Carnevale! Cari ragazzi, anche in questo momento particolare abbiamo cercato di non privarvi della gioia e del divertimento tipici di questo periodo dell’anno sempre così speciale per Maiori. E così abbiamo raccolto in questa “Carnival Caddy” tutti i colori del nostro Gran Carnevale con la speranza di regalarvi un sorriso e con l’augurio sincero di tornare presto tutti a divertirci come solo qui a Maiori sappiamo fare.

Buon Carnevale a tutti voi!