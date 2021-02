Maiori, il cordoglio di Sigismondo Nastri per la morte di Teresa Criscuolo: “E’ stata mia alunna”

Riportiamo il messaggio di cordoglio del giornalista di Amalfi Sigismondo Nastri per la prematura scomparsa di Teresa Criscuolo avvenuta questa mattina a Maiori a causa di un improvviso malore mentre faceva jogging sul lungomare:

Torno dalla messa, riaccendo lo smartphone ed ecco che mi trovo sotto gli occhi questa notizia terribile. Assurda. Inaccettabile (Dio mi perdoni). Teresa è stata mia alunna all’Ipc di Amalfi per l’intero ciclo scolastico: cinque anni. M’è rimasta affezionata. Le volevo bene. Si faceva voler bene per la sua esuberanza, la sua allegria, il suo coinvolgente sorriso. Per la sua intelligenza.

La incontravo spesso a Maiori. Seguivo le sue attività: il teatro, che coltivava come autrice, regista, interprete (ricordo il successo della commedia sul marchese Mezzacapo); l’animazione, per i bambini, dei quali si prendeva cura: che l’amavano come una seconda mamma e che lei ricambiava con altrettanto amore, immenso, come quello per la sua figliuola. La morte di Teresa mi lascia sgomento. Mi unisco, con affetto, al dolore dei familiari.