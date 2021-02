Maiori, il cordoglio del sindaco Antonio Capone per la morte di Teresa Criscuolo

Maiori. Il sindaco Antonio Capone esprime il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa della 44enne Teresa Criscuolo, deceduta questa mattina a causa di un malore improvviso mentre faceva jogging sul lungomare:

Lo sgomento per la prematura scomparsa di una straordinaria figlia della nostra terra ci lascia senza parole. In questa giornata riscaldata dai raggi di un bellissimo sole scende un velo di cupezza su tutta Maiori. Ma la passione per la vita, per l’arte, per i bambini, che ha contraddistinto il percorso quotidiano di Teresa Criscuolo all’interno della nostra comunità, renderà indelebile il suo ricordo in tutti noi.

Teresa ha offerto un contributo fondamentale alla vita socio-culturale e artistica di Maiori, al mondo dell’associazionismo e, soprattutto, del Carnevale, rendendosi protagonista di tante bellissime iniziative.

In questo momento mi associo con sincera commozione, unitamente all’intera amministrazione comunale, ai sentimenti di profondo affetto e di vicinanza espressi da tutta la comunità maiorese nei confronti dei familiari e parenti della cara Teresa.