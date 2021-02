Maiori. Da Natale a oggi raddoppiati i casi positivi, da 111 a 223. Oggi 8 nuovi casi, 11 a Vietri . Amalfi 6 guarigioni. Il report Covid

Il caso di Maiori

Era il 24 dicembre ed a Maiori i casi positivi emersi erano 111. Stasera, dopo due mesi, siamo a 223. Praticamente raddoppiati, come osserva con un post l’ex assessore Gerardo Russomando. La cittadina della Costiera amalfitana ha in termini assoluti il maggior numero di contagi. Da riflettere come in due mesi, da Natale in poi, i casi sono raddoppiati .

Oggi a causa dei contagi per coronavirus Covid-19 sono state chiuse anche le scuole private della cittadina della Costa d’ Amalfi e il Comune di Positano .