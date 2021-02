Maiori. Congratulazioni a Giovanna Reale per la laurea triennale in mediazione linguistica e culturale. Con la tesi dal titolo “La nascita di un nuovo vocabolario: l’evoluzione della lingua spagnola ai tempi del COVID-19”, Giovanna Reale di Maiori si è laureata presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”.

Giovanna ha discusso la tesi da casa in videoconferenza a causa delle restrizioni legate al Covid. Un grande in bocca al lupo per un futuro radioso dalla redazione di Positanonews.