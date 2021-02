Maiori, Cambiamo Rotta: paura quando i nostri ragazzi entrano a scuola

Maiori. Riportiamo il post pubblicato dal gruppo “Cambiamo Rotta” sulla sua pagina Facebook: «Paura: stato emotivo di repulsione e di apprensione in prossimità di un vero o presunto pericolo. Questo è ciò che proviamo noi genitori, nonni, zii, comunità maiorese quando i nostri ragazzi varcano la soglia della nostra scuola. Paura perché l’edificio è vecchio, paura di pietre che cadono, di infiltrazioni che erodono, di intonaci che si staccano. Paure e incertezze che ci accompagnano oramai da due anni. Incertezze dovuta alle troppe domande a cui non sono mai state date risposte chiare. E allora noi domandiamo di nuovo. Sindaco ci dice a che punto sono i progetti che vanta di aver presentato? Ci dice quali sono le opere di messa in sicurezza? Sindaco, ci dice l’attenzione ai suoi piccoli cittadini a che posto è nella sua agenda amministrativa? Sindaco, la preghiamo, ci dica!».