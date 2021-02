Maiori, “Cambiamo Rotta” evidenzia il problema dei bagni pubblici in città

Maiori. Riportiamo il post pubblicato dal gruppo Cambiamo Rotta sulla sua pagina Facebook: «La cultura di un luogo può esprimersi in mille modi, soprattutto se parliamo di una città come la nostra che “dovrebbe” fare dell’accoglienza e dei servizi un pilastro. Uno di questi è sicuramente il servizio dei bagni pubblici!

Nella nostra Città questo non è considerato affatto una priorità! Eppure i bagni pubblici la dicono lunga sul senso civico di un paese e sulla lungimiranza delle amministrazioni pubbliche.

Negli ultimi giorni si sono verificati casi di persone con “incombenze” che purtroppo non hanno trovato bagni pubblici disponibili…

Ci chiediamo perché la nostra amministrazione non cominci col mettere a posto i bagni pubblici esistenti, affidando la cura e la gestione a qualche cooperativa di giovani maioresi?

Capiamo bene che l’affidamento in concessione dei bagni pubblici non rientra nelle priorità della nostra amministrazione, ma purtroppo costatiamo ogni giorno l’incapacità della stessa nel gestire un servizio prioritario per ogni comune!».