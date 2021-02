Maiori, Cambiamo Rotta: “Comunicazione zero, sensibilità sottozero!!”

Riportiamo il post pubblicato dal gruppo Cambiamo Rotta sulla propria pagina Facebook:

«Oggi abbiamo parlato con genitori di bimbi che frequentano l’istituto di Via Capitolo. Lo abbiamo fatto perché, come succede da un po’ di tempo a questa parte ormai, molti si rivolgono a noi per esporre e lamentarsi di problemi di cui invece dovrebbero farsi carico altri… In questo caso ci hanno parlato delle infiltrazioni in atto in alcune classi dell’istituto che stanno creando disagi ai piccoli alunni (e ai genitori). Fin qui c’è poco di nuovo, nel senso che quello della manutenzione è un problema che si trascina da sempre, anche se qualche considerazione andrebbe fatta (per esempio che si stanno spendendo decine di migliaia di € per fare un vestito bello al fabbricato che però strutturalmente e funzionalmente fa schifo!)

Il problema vero è che gli stessi genitori, preoccupati per le condizioni in cui i propri figli debbono frequentare, hanno chiesto incontro con Sindaco e vicesindaco ma entrambi li hanno ignorati!! Questo denota, ancora una volta, come l’attuale amministrazione sia lontana anni luce dai problemi che realmente interessano la nostra città, e come sia invece concentrata in maniera assidua su opere come il depuratore in località Demanio o la galleria Maiori-Minori, opere che forse non interessano a nessuno, nemmeno a quelli che hanno votato per loro.

E allora, cari amministratori, prendetevi tutto il tempo che volete per le inaugurazioni dopodicché però abbiate la compiacenza di ascoltare i genitori o, se proprio non volete farlo, comunicate in maniera chiara quello che sta accadendo in quella scuola, tutti noi abbiamo il sacrosanto diritto di sapere perché in quella scuola ci vanno i nostri figli e non animali da macello».