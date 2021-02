Maiori: al via l’incontro con Casucci. Nodi su turismo e sanità. Gli interventi dei sindaci

Maiori. E’ iniziato da poco, nella cornice di Palazzo Mezzacapo di Maiori, l’incontro tra l’Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della Regione Campania Felice Casucci e i sindaci del territorio per un confronto che verterà in modo particolare sulle criticità legate al turismo in questo periodo di emergenza sanitaria. Saranno, inoltre, affrontate anche le problematiche della viabilità e del rischio idrogeologico a seguito delle frane ad Amalfi, Ravello e Vietri sul Mare.

Ad aprire l’incontro è il sindaco di Maiori Antonio Capone. “Ringrazio Casucci per aver scelto Maiori per incontrare le nostre comunità. Come già anticipato, nel nostro territorio ci sono delle problematiche che sono vitali in termini di accoglienza e ospitalità. Altro problema è la viabilità in Costa d’Amalfi. Speriamo nei finanziamenti regionali per ripristinarla. Vogliamo creare e potenziare le vie del mare. Avremo una stagione simile a quella dello scorso anno”.

A prendere poi la parola è Luigi Mansi, sindaco di Scala e presidente della Conferenza dei sindaci: “Ringrazio l’assessore Casucci per l’impegno in questo momento così delicato. Io voglio partire da un messaggio: bisogna investire sul turismo perché il turismo ci ritornerà quello di cui oggi abbiamo bisogno. Abbiamo tante aziende in ginocchio, dobbiamo dare dei segnali perché oggi in Costiera c’è l’impegno di tutti ma ci vogliono dei riscontri. Dobbiamo dare delle risposte alle imprese agricole. Sul discorso dissesto idrogeologico stiamo discutendo per portare avanti dei progetti. Si deve dare ai sindaci il potere di semplificare il discorso. Si deve intervenire a livello amministrativo. La Costiera non è abusivismo”, ha sottolineato Mansi.

Intervenuto poi Andrea Reale, sindaco di Minori. “Vogliamo 20 posti letto per l’Ospedale Costa d’Amalfi. Faccio una preghiera concreta a Casucci: le chiedo di parlare con il presidente De Luca per un cronoprogramma per il completamento dell’ospedale di Castiglione di Ravello”.

Ha preso poi la parola Domenico Amatruda, sindaco di Tramonti. “Io faccio appello a Casucci: noi sindaci facciamo del nostro meglio ma abbiamo bisogno di una cabina di regia. Dobbiamo portare a risoluzione i nostri impegni. Ci vogliono delle sentinelle che controllino il nostro territorio sempre, non solo d’estate”.

Segue l’intervento del primo cittadino di Amalfi Daniele Milano. “Al centro della nostra attenzione ci sono la sanità e il dissesto idrogeologico. Altro problema è quello degli approdi in Costiera amalfitana”.

La parola passa al sindaco di Atrani, Luciano de Rosa Laderchi che denuncia le problematiche che sorgono ogni volta che ci sono forti precipitazioni. “Chiediamo che qualcuno si occupi periodicamente della pulizia delle briglie del Dragone per evitare conseguenze disastrose”.

A seguire al sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino. “Come ha detto il sindaco di Atrani si deve proteggere il territorio dal rischio delle alluvioni. Si devono portare avanti le prerogative del territorio. Vorremmo l’aiuto delle forze economiche. Dobbiamo prendere delle decisioni”.