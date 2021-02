Maiori: a un mese dalla mareggiata il porto è ancora inagibile. La denuncia

Maiori. Un mese fa abbiamo parlato e segnalato le condizioni del porto di Maiori a seguito della terribile mareggiata che il 28 dicembre si è abbattuta sulla Costiera amalfitana. I danni sono stati ingenti. Oggi, a più di un mese di distanza, le condizioni sono invariate: il porto è inagibile, come dimostrano le foto e i video fatti da Valeria Civale.

Nessun lavoro di ripristino dei luoghi è stato fatto da chi di dovere. Non a caso, il gruppo di minoranza Maiori di nuovo ha di nuovo sollecitato l’amministrazione Capone affinché i lavori di messa in sicurezza vengano al più presto compiuti. Ecco il post pubblicato su Facebook dalla capogruppo Elvira D’Amato:

Il porto di Maiori devastato dalle ultime mareggiate e’ abbandonato a se stesso : ringhiere divelte e dunque tratti senza protezione, scalini rimossi, cumuli di pietre ammassate. È evidente una situazione di pericolo per chiunque decida di passeggiare in quel tratto e per i ragazzi che normalmente vi si recano per giocarci. Nessuna transenna, alcun divieto di accesso rendono quella zona assolutamente impraticabile e pericolosa. Non è cosi complicato porvi rimedio, non è cosi difficile rendersi conto del pericolo che vi permane. Una negligenza imperdonabile che si trascina da tempo senza gli interventi dovuti. #Maioridinuovo ha già tempo fa denunciato alle forze dell’ ordine situazioni di rischio in quella zona di altra natura quale gli assembramenti la sera di ragazzi che dunque si mettono in una situazione di rischi. Purtroppo il porto sfugge ad ogni controllo, quasi terra di nessuno, zona franca. Nel denunciare una situazione di tale gravità sollecitiamo l’Amministrazione a porvi tempestivo rimedio evitando che qualcuno possa rimetterci la vita.