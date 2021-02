Lutto nel mondo dello sport: è morto Fausto Gresini, aveva appena compiuto 60 anni

“La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo due mesi di lotta al Covid, Fausto Gresini ci lascia con 60 anni appena compiuti, Ciao Fausto”. Così il Team Gresini annuncia la morte dell’ex pilota e manager della scuderia che porta il suo nome. Un comunicato concluso con un messaggio di cordoglio alla famiglia: “Tutta la Gresini Racing si stringe intorno alla famiglia, la moglie Nadia e i figli Lorenzo, Luca, Alice e Agnese… e alle innumerevoli persone che hanno avuto l’occasione di conoscerlo e apprezzarlo”. Fausto Gresini aveva contratto il virus poco prima di Natale e, dopo un primo periodo in isolamento nella sua abitazione, era stato ricoverato il 27 dicembre presso l’ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola per poi essere poi trasportato, il 30 dicembre, all’ospedale Maggiore di Bologna dopo un peggioramento delle sue condizioni. Da lì è iniziato il suo calvario, fra cure, parentesi di ottimismo, addirittura la raggiunta negatività al Covid, ricadute, qualche videochiamata agli amici, peggioramenti, sedazione e quella polmonite interstiziale che alimentava un clima di ansia. Fra gli aggiornamenti, provenienti sia da comunicati dell’ospedale sia del team, anche notizie via social del figlio: in un post del 10 febbraio il figlio Lorenzo aveva acceso la speranza con un “papà è sveglio, esami e ossigenazione stabili, resta sotto antibiotico e non ha febbre: resta una situazione di gravità e fragilità, ma ci sono segnali positivi”. Purtroppo però l’infezione ai polmoni ha avuto il sopravvento, con un peggioramento del 18 febbraio con “insufficienza respiratoria e complicanze che hanno reso il quadro clinico critico”, come da ultimo comunicato dell’ospedale. Oggi l’annuncio della sua dipartita ed il saluto finale del figlio: “Ti amo immensamente! Bà, vivrai per sempre dentro tutte le persone che ti vogliono bene”.