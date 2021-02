Lutto nel calcio, è morto improvvisamente Raffaele Scala

Brutta notizia per il mondo del calcio. E’ morto improvvisamente Raffaele Scala, ex difensore classe ’77 di Pompei che ha vestito diverse maglie tra cui Napoli, Acireale, Castel di Sangro, Battipagliese e Turris. Stroncato da un infarto questa notte, ieri sera è tornato a casa dopo una giornata di lavoro e stamattina la madre ha cercato di svegliarlo, purtroppo invano. Ecco il post della Turris che lo ricorda con affetto: “La S.S. TURRIS CALCIO partecipa commossa al lutto che ha colpito la famiglia Scala per l’improvvisa scomparsa di Raffaele (classe 1977), ex calciatore che ha vestito anche la casacca corallina nelle ultime due annate di serie C2 prima della retrocessione del 2001. Suo fu il gol che regalò l’illusione della salvezza proprio nel match di ritorno dello spareggio per non retrocedere in quel di Tricase”.