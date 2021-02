L’UNITRE di Piano al tempo del covid! Grazie Ambrogio

L’Unitre ( università delle tre età), sezione di Piano, in questi mesi è in uno stato di profonda sofferenza, il non potersi incontrare, il non poter produrre lezioni, corsi e conferenze è un grave handicap. I soci, seppur stimolati costantemente, non tutti sono in grado di reagire e respingere i brutti fantasmi della solitudine e dell’abbandono. Si è costituito un gruppo su Wathapp , ove si scambiano videochiamte e impressioni. Auspichiamo la conclusione dei lavori della biblioteca Comunale di via delle Rose al più presto, per riavere un punto di riferimento. Tra le cose che siamo riusciti a mantenere in attivo sono piccole pillole di teatro che facciamo girare sui social. Ambrogio Coppola, fervido produttore di sceneggiature e interpretazioni, da solo o in compagnia di altri attori come Sisa, lancia settimanalmente reading, monologhi, e duetti che strappano una risata sana e sicura.