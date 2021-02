Lotteria degli scontrini: i premi settimanali, mensili e annuali per acquirenti e esercenti. Cosa si vince alla Lotteria degli scontrini? La Lotteria degli scontrini è la nuova lotteria gratuita collegata al programma Italia Cashless lanciato dal Governo per incentivare l’uso di carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento con l’obiettivo primario di modernizzare il Paese.

Come funziona la Lotteria degli scontrini

Si può partecipare se si è maggiorenni e residenti in Italia, e dopo essersi procurati il “codice lotteria”, che va mostrato all’esercente al momento di ogni acquisto cashless.

Completamente gratuita, perché è collegata ai normali acquisti cashless, cioè effettuati senza contanti ma con pagamenti elettronici, consente di vincere premi in denaro molto interessanti (ma attenzione a tutti gli acquisti esclusi).

Altrettanto interessante, e incentivante, è che lo scontrino vincente premia sia chi compra sia chi vende. Il montepremi annuale complessivo dei premi erogati dalla Lotteria degli scontrini, ad acquirenti ed esercenti, è pari a 43,8 milioni di euro.

La buona notizia è anche che non è necessario conservare gli scontrini.

I premi della Lotteria degli scontrini

Il calendario delle estrazioni prevede in un anno:

52 estrazioni settimanali, ogni giovedì, a partite da giugno 2021;

12 estrazioni mensili, ogni secondo giovedì del mese, da marzo 2021.

1 estrazione annuale.

Ecco i premi previsti.

Premi settimanali:

15 premi da 25mila euro ogni settimana per chi compra

15 premi da 5mila euro ogni settimana per chi vende

Premi mensili:

10 premi da 100mila euro ogni mese per chi compra

10 premi da 20mila euro ogni mese per chi vende

Premi annuali:

1 premio da 5 milioni di euro ogni anno per chi compra

1 premio da 1 milione di euro ogni anno per chi vende.

Lotteria degli scontrini, come sapere se hai vinto

Per sapere se abbiamo vinto c’è l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che comunica la vincita tramite PEC o raccomandata AR garantendo in ogni momento la riservatezza dell’identità del vincitore e segnalando l’obbligo di recarsi, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, presso l’ufficio ADM territorialmente competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Lì va effettuata l’identificazione e l’indicazione delle modalità di pagamento.

Ma come si fa a sapere se si ha vinto? Le comunicazioni ai vincitori saranno effettuate:

– agli acquirenti

tramite PEC se l’indirizzo di posta elettronica certificata è stato fornito nella sezione “area riservata”, oppure

tramite raccomandata AR all’indirizzo di residenza o al domicilio fiscale disponibile nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) o in Anagrafe Tributaria, se l’indirizzo di posta elettronica certificata non è stato fornito nella sezione “area riservata” o non risulta attivo o se la casella risulti piena al momento della comunicazione;

– agli esercenti, individuati sulla base del numero di partita IVA memorizzato nella banca dati “Sistema Lotteria”

tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata disponibile sull’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)

tramite raccomandata AR al domicilio fiscale nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica certificata non risulti attivo o la casella risulti piena al momento della comunicazione.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli effettua il pagamento dei premi esclusivamente mediante bonifico bancario o postale.

Fonte quifinanza