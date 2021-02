L’Italia Femminile batte per 12-0 l’Israele e conquista la qualificazione agli Europei 2022

Al Franchi di Firenze non c’è partita: l’Italia femminile aveva l’obbligo di vincere con due gol di scarto e l’ha fatto, addirittura per 12 reti a 0! La squadra azzurra rientra dunque nelle 16 che l’anno prossimo andranno in Inghilterra a giocare gli Europei; quelle certe sono Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Olanda, Norvegia, Spagna e Svezia mentre le altre tre usciranno dai playoff tra le sei peggiori seconde.

Italia-Israele femminile 12-0: risultato e tabellino

Reti: 3′ Giacinti, 5′ Bonansea, 13′ Giacinti, 20 aut. David, 30′ Girelli, 44′ Salvai, 45+1′ rig. Rosucci, 55′ rig. Sabatino, 67′ Caruso, 70′ Sabatino, 81′ Bonansea, 90+1′ Giugliano

Italia (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi (58′ Di Gugliemo), Gama (65′ Caruso), Salvai, Bartoli (46′ Boattin); Cernoia, Rosucci (46′ Glionna), Giugliano; Giacinti, Girelli (46′ Sabatino), Bonansea. Ct. Bertolini. A disp. Schroffenegger, Durante, Linari, Tarenzi, Serturini, Fusetti, Tucceri Cimini

Israele (3-4-3): Rubin; Ozel, David, Shanab (85′ Zelikowitz); Michaeli (46′ Revaha), Sofer (46′ Seiden), Sendel, Hazan; Shtainshnaider (85′ Rahamim), Selimhodzic, Avital (46′ Biton). Ct. Burstein. A disp. A. Cohen, Beilin, Been, Faingezicht, Y. Cohen, Rantissi, Sharabi

Arbitro: Martinčić (CRO)

Ammonita: 25′ Selimhodzic