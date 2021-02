Le prime puntate della nuova serie “Il Commissario Ricciardi”, dal celebre scrittore estimatore di Agerola.

In queste settimane la Rai ha messo in scena le prime puntate della nuova serie de “Il Commissario Ricciardi” ispirato dal romanzo del celebre scrittore napoletano salito, già da anni alla ribalta della cronaca nazionale anche per la saga de “I Bastardi di Pizzofalcone” che tanto successo ha riscosso non solo in Italia.

Maurizio de Giovanni da sempre è un estimatore di Agerola. Un amico sincero che in più occasioni ha mostrato il suo amore per questa terra benedetta dagli Dei. Ed è stata un’emozione fortissima constatarlo ancora una volta nel corso dell’ultima puntata della fortunata serie che sta riscuotendo unanime approvazione di critica e pubblico. Nella Napoli degli anni ’30, splendidamente ricostruita dagli sceneggiatori, trova spazio la punta di diamante del pregiato paniere gastronomico agerolese: il fior di latte che, come mostra questo frame, fa capolino in una insegna dell’epoca. A testimonianza della grandezza di una tradizione secolare che è stata tramandata di generazione in generazione fino ai giorni nostri.

Grazie Maurizio. Sai che Agerola è casa tua e qui sarai sempre ospite gradito.