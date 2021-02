Le lezioni di Atrani e Cetara contro le chiacchiere degli altri

Un intervento di Gerardo Russomando , ex assessore di Maiori che, sulle pagine di Positanonews, aveva individuato nel metodo Cetara la possibilità di contenere il coronavirus Covid-19 in Costiera amalfitana, mentre Cetara si era trovata in una situazione di emergenza, Atrani la sta in qualche modo prevenendo. La notizia dei test effettuati negativi per un quarto della popolazione è stata non evidenziata a sufficienza, anche a causa del problema frana e di altre situaioni fra Scala e Ravello che hanno distolto l’attenzione. Complimenti all’amministrazione De Rosa

INTERVENTO DI RUSSOMANDO, COVID CONTENUTO CON I TAMPONI DOPO CETARA LODE AD ATRANI

Le notizie del giorno in costiera amalfitana sul virus cinese sono che a Scala sono emersi nuovi positivi (e la “colpa”sarebbe della “festa del porco”, che, ovviamente, si va ad aggiungere a “cori, funerali e feste”), stessa cosa è accaduta a Maiori, mentre ad Atrani tutti i tamponi eseguiti hanno dato esito negativo.

Partiamo dall’ultima.

Atrani è uno dei 13 Comuni della costiera con poco più di 800 abitanti.

Durante la prima ondata (fino a Natale) ci furono in tutto 5 contagi.

Poi, da Natale ad oggi, ce ne sono stati altri 5.

Praticamente siamo appena sopra l’1% della popolazione ed in assoluto è la percentuale più bassa di contagi della costiera amalfitana.

Però, a differenza degli altri Comuni, oggi hanno fatto 200 tamponi, cioè al 26% della popolazione.

Hanno dato tutti esito negativo e vedremo nei prossimi giorni come decideranno di procedere.

Vediamo, invece, i numeri di Maiori.

Fino a Natale c’erano stati 110 contagi, pari al 2% della popolazione ed in tutto erano stati eseguiti circa 1300 tamponi, ovvero intorno al 23% della popolazione.

Nella seconda ondata i nuovi contagi sono stati finora circa 90 e di tamponi ne sono stati eseguiti altri circa 800.

Praticamente, a Maiori in oltre 40 giorni sono stati eseguiti tamponi per il 15% della popolazione mentre ad Atrani nella sola giornata odierna si è raggiunto il 26%.

Poi, ancora oggi, si meravigliano se ci sono nuovi contagi?

Intanto, da Natale, a Cetara non ci sono nuovi contagi e nessuno si vuole neanche fermare a riflettere chiedendosi il perché.