Le infiltrazioni nell’edificio scolastico a Maiori denunciate anche da “Maiori di nuovo”

Il tema scuola è stato fortemente dibattuto nell’ultima campagna elettorale a Maiori per le amministrative. Gli alunni di Maiori sono stati tutti assemblati infatti nell’ unico edificio in Via Capitolo. Come sottolinea il post sulla pagina ufficiale del gruppo guidato da Elvira D’ Amato da troppo tempo questa situazione perdura.

Da quanto si apprende in breve tempo si porrà rimedio alle infiltrazioni d’acqua nella struttura.

L’interrogativo a cui deve rispondere però l’amministrazione in carica, a cui i genitori meritano risposta, riguarda su come sia stato il tempo dopo la chiusura dell’edificio in Via De Jusola dato la sospensione dell’attività in presenza a causa del Covid.

Valeria Civale