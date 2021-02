LAZIO – BAYERN PRIMO TEMPO = 0-3

CALCIO IN EUROPA

Non c’è storia all’Olimpico tra Lazio e Bayern. I campioni del mondo e d’Europa stanno dominando e sono avanti 3-0 grazie ai gol di Lewandowski, che ha sfruttato un retropassaggio errato di Musacchio, Musiala e Sané. La Lazio può recriminare solo per un episodio avvenuto sullo 0-1: un contatto in area tra Milinkovic-Savic e Boateng sul quale l’arbitro ha preferito sorvolare. Le immagini mostrate al rallentatore nell’intervallo però evidenziano che era rigore. I migliori per ora: Lazzari e Marusic nella Lazio, Lewandowski e Sané nel Bayern.