Lavori in corso a Piano di Sorrento per condotta fognaria, chiuso Corso Italia fino a sabato

Lavori in corso su Corso Italia a Piano di Sorrento per ripristinare la condotta fognaria. I lavori termineranno entro la settimana, si spera entro sabato 20 Febbraio. Rimarrà allora chiuso il corso Italia dalla direzione di Meta ed è chiusa anche la discesa di Via Gennaro Maresca con disagi ai commercianti. Entro sabato dovrebbero finire i lavori e vi informeremo tempestivamente.

Progetto Alternanza scuola-lavoro con Positanonews

Amitrano Anna IVE