L’Avellino sbanca il Menti (non accadeva dal 1962) e si prende il secondo posto in classifica (+2 sul Bari, che riposa). Decide l’incontro un gol di Maniero a metà ripresa, dopo che la Juve Stabia era rimasta in dieci per l’espulsione diretta di Mulè. Padroni di casa pericolosi nel primo tempo: tre grandi interventi di Forte su Borrelli, Marotta e Elizalde tengono in piedi l’Avellino. Quindi il doppio episodio favorevole, contestato aspramente dalla Juve Stabia.

Rivivi il live

50′ – E’ FINITAAAAAA!!!!!

48′ – Un minuto al termine del match.

47′ – Mastalli spara dalla distanza, ma il suo tentativo sorvola abbondantemente la traversa. In occasione dell’ultimo calcio d’angolo si è portato in area biancoverde anche il portiere Russo.

46′ – Ammonito Forte.

46′ – Colpo di testa di Marotta sugli sviluppi di un corner, pallone sul fondo.

45′ – Quattro minuti di recupero.

44′ – Carriero recupera palla a centrocampo e sparacchia un tiraccio sul fondo.

43′ – Baraye per Tito.

42′ – Tre minuti al termine del match.

39′ – Fella vicino al raddoppio. L’attaccante calcia da posizione defilata, ma Russo gli nega la gioia del gol e sventa in angolo.

39′ – Forte è decisivo anche in uscita con i piedi. Il portiere salva tutto sul mezzo pasticcio di Ciancio che, pressato da Fantacci, aveva provato un retropassaggio.

38′ – Squadre stanche, la Juve Stabia prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo, la difesa biancoverde spazza via ogni minaccia.

35′ – Ripartenza dell’Avellino condotta da Fella, per De Francesco che rifinisce per Tito, al tiro con un lob terminato oltre la traversa.

34′ – Cernigoi per Orlando e Fantacci per Vallocchia.

33′ – Bolide dalla distanza di Carriero, Russo sventa la minaccia con i pugni.

30′ – Tito colpisce col braccio un corner di Mastalli, la Juve Stabia chiede la seconda ammonizione per l’esterno mancino, che per fortuna non arriva.

28′ – Fella per Santaniello e Bernardotto per Maniero.

27′ – Forte s’accartoccia a terra e blocca un insidioso colpo di testa di Esposito, sulla punizione di Mastalli.

26′ – Ammonito Tito.

26′ – Santaniello aveva raddoppiato di testa, ma l’arbitro ha annullato il gol per fuorigioco.

24′ – Proteste veementi della Juve Stabia. Per i calciatori stabiesi il pallone era uscito dal campo prima della sponda di testa di Santaniello.

22′ – Ammonito Russo.

22′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL’AVELLINO!!!! MANIEROOOO!!! Angolo di Tito, il pallone sembra uscire sul fondo, ma viene rimesso al centro dell’area piccola dalla sponda di testa di Santaniello, per la girata vincente di Maniero.

21′ – Occasione per l’Avellino. Ciancio si invola sulla destra, arriva sul fondo e appoggia al centro dell’area dove Garattoni, in scivolata, ferma Maniero.

20′ – Ammonito Carriero.

18′ – Ora l’Avellino deve approfittare della superiorità numerica, anche se le non perfette condizioni del manto in sintetico e le folate di vento non aiutano le operazioni d’attacco.

16′ – Juve Stabia in dieci uomini per il rosso diretto a Mulè, che ha sgambettato Santaniello sulla corsa, sul lancio lungo di Silvestri dalle retrovie. Per l’arbitro è chiara occasione da rete, anche se c’era Troest in recupero, seppure più defilato.

15′ – Espulso Mulè.

13′ – De Francesco per D’Angelo.

13′ – Ora è la Juve Stabia a giocare contro vento, anche se le forti folate non aiutano neppure l’Avellino.

11′ – Ammonito Miceli.

8′ – Potrebbe presto cambiare in attacco Braglia. Impalpabile Santaniello, mentre più di un calciatore fatica a stare in piedi sul sintetico del Menti.

5′ – La Juve Stabia manovra a centrocampo, l’Avellino contiene e prova a sfruttare qualche ripartenza.

1′ – Si riparte.

—————————————————–

46′ – Fine primo tempo. Squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-0, ma l’Avellino deve ringraziare Forte, autore di tre straordinari interventi su Borrelli, Marotta ed Elizalde. Biancoverdi insidiosi con una punizione di Maniero e un bolide dalla distanza di Carriero terminato sul fondo.

45′ – Un minuto di recupero.

43′ – Poco o nulla da segnalare negli ultimi dieci minuti di gioco. Tanti errori in fase di impostazione, il gioco staziona a centrocampo.

40′ – Cinque minuti al termine del primo tempo. Ai punti avrebbe meritato la Juve Stabia, Avellino pericoloso con tiri dalla distanza, fenomenale Forte in tre occasioni.

36′ – Rientra in campo Carriero, fortunatamente sta bene, nessun problema muscolare, ma soltanto un cambio di scarpini. Il centrocampista aveva calciato il pallone in rimessa laterale fermando il gioco per uscire dal campo, facendo temere il peggio.

34′ – Si ferma Carriero, dopo aver rubato palla a centrocampo. Il centrocampista, anche oggi uno dei migliori in campo, si avvia verso la panchina.

31′ – Punizione conquistata da Maniero e calciata da Tito dai 22 metri. Tiro a giro deviato dalla barriera e finito comodamente tra le braccia di Russo.

30′ – Impalpabile Santaniello, mentre Maniero sta crescendo e prendendo le misure alla difesa stabiese.

25′ – Sventola di Carriero da oltre trenta metri. Il pallone esce a un metro dal palo alla destra di Russo, che era sulla traiettoria.

21′ – Ancora decisivo Forte! Il portiere biancoverde sventa anche la minaccia portata da Elizalde, che ha calciato in porta da posizione defilata.

20′ – Miracolo di Forte che smanaccia in uscita bassa un tiro sottomisura provato da Marotta, sul cross dalla destra di Garattoni. Disattenzione della difesa biancoverde, beffata sulla sinistra e poi a centro area. Per fortuna Forte ha abbassato la saracinesca.

18′ – Già diverse le conclusioni in porta da parte delle due squadre. Match condizionato dalle folate di vento che improvvisamente cambiano le traiettorie del pallone.

13′ – Siluro rasoterra di Maniero da calcio di punizione. Russo non si fa sorprendere dalla traiettoria del pallone e blocca a terra.

11′ – Russo prende bene il tempo e in tuffo, col pugno, toglie il pallone dalla testa di Santaniello, pronto a colpire verso la porta il cross di Ciancio.

8′ – Ancora Borrelli che ci prova di prima intenzione dai venti metri. Il suo rasoterra sfila sul fondo accompagnato con lo sguardo da Forte.

5′ – Subito ritmi alti. D’Angelo prova a sfondare in area, ma viene anticipato al momento giusto da Elizalde, all’esordio con la maglia della Juve Stabia.

1′ – Dopo trenta secondi Borrelli sfiora il vantaggio con un gran destro potente respinto da un ottimo intervento di Forte.

0′ – Osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell’ex designatore della Can Pro, Maurizio Mattei scomparso oggi.

0′ – Formazioni ufficiali. Braglia manda in campo Rocchi al posto di Illanes e Santaniello per Fella, che si accomoda in panchina.

————————————————–

Juve Stabia-Avellino 0-1

JUVE STABIA: Russo; Esposito, Mulè, Elizalde; Garattoni, Berardocco, Vallocchia (34′ st Fantacci), Al. Rizzo; Orlando (34′ st Cernigoi); Borrelli (22′ st Mastalli), Marotta. A disp.: Farroni, Bobo, Guarracino, Ripa, Troest, Caldore, Oliva. All.: Padalino.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Rocchi, Miceli, L. Silvestri; Ciancio, Carriero, Aloi, D’Angelo (13′ st De Francesco), Tito (43′ st Baraye); Maniero (28′ st Bernardotto), Santaniello (28′ st Fella). A disp.: Pane, Ag. Rizzo, M. Silvestri, Dossena, Adamo. All.: Braglia.

ARBITRO: Marini di Trieste.

Guardalinee: De Pasquale-Fraggetta.

Quarto uomo: Feliciani.

MARCATORE: 22′ st Maniero.

NOTE: gara a porte chiuse. Espulso: al 15′ st Mulè per rosso diretto. Ammoniti: Miceli, Carriero, Russo, Tito, Forte. Angoli: 8-6 per la Juve Stabia.