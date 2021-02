L’arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia è positivo al covid-19

La Curia Arcivescovile di Napoli comunica che sono sospese tutte le attività, le celebrazioni e le visite già programmate e in cui era coinvolto l’Arcivescovo. Il nuovo vescovo di Napoli ha appena preso possesso della diocesi e ha celebrato la messa in duomo domenica per la giornata per la Vita.

L’ Arcivescovo aveva fatto precedere il suo ingresso in Diocesi da un “pellegrinaggio simbolico” verso alcune periferie esistenziali della città e aveva fatto l’ingresso ufficiale in diocesi il 2 febbraio. Il Cardinale Sepe che era stato ricoverato per il covid è stato dimesso il 30 gennaio ed è andato nella sua nuova abitazione diocesana di Capodimonte. Dovendo osservare un periodo di convalescenza, non aveva potuto partecipare alla celebrazione per l’ingresso in Diocesi del nuovo Arcivescovo di Napoli Battaglia.