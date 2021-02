L’ANNO CHE VERRA’ … ALTRO NAPOLI E PROTAGONISTI NUOVI

ALL’ OMBRA DEL VESUVIO IL DIRETTORE TECNICO BENITEZ

LA VOCE DEI TIFOSI

Annata storta secondo un tifoso della strada che mi ferma e mi dice che il presidente deve cambiare progetto. La confusione regna sovrana nell’ambiente azzurro e il nervosismo è alle stelle

Siamo al caos totale, ci siamo almeno molto vicini. In casa Napoli la situazione è davvero quella di una polveriera pronta a esplodere al primo movimento. La sconfitta con l’Atalanta in Coppa Italia ha acceso ancora di più le discussioni sul futuro di Rino Gattuso. Questo si legge un po’ su tutti i giornali sportivi.

Il profilo fake secondo i social

A smuovere ancora acque già agitate è bastato un profilo fake di Gennaro Gattuso sui social. Vedere e leggere quanto scrivono i colleghi di Virgilio Sport.

Nel post pubblicato nella giornata di ieri si legge:

“Vi scrivo perché volevo fosse detto da me e non da altri. Sabato 13 sarà l’ultima volta in cui sarò condottiero azzurro. Andrò via. E’ stata presa questa scelta insieme alla società di comune accordo, non perché non ci tenga a voi, ai ragazzi della squadra oppure ai colori di questa magnifica e unica città, ma perché pur mettendocela tutta non sono riuscito a raggiungere quanto prefissato”.

Un lungo messaggio affidato ai social che ha tratto in inganno moltissimi tifosi convinti che a scrivere fosse proprio l’allenatore A distanza di qualche ora è stata addirittura doverosa una smentita della società che su Twitter si è affrettata a scrivere:

“La SSC Napoli ricorda che Gennaro Gattuso non ha profili personali attivi su alcun social media. Gli account esistenti a suo nome su diverse piattaforme sono gestiti da terzi non autorizzati e per tanto non sono a lui in alcun modo riconducibili”.

La reazione dei social fanno riflettere su quanto succede

Non si sono fatte attendere le repliche dei tifosi che stanno vivendo questo momento con grande ansia. La gara con la Juve di sabato sembra quasi passare in secondo piani: “Pensiamo a sostenere la squadra e a battere la Juventus stato invece di parlare e parlare – scrive Francesco – per dimostrare di capire, sapere ed essere protagonisti a discapito di ciò che ci dovrebbe unire”.

Ma c’è anche chi al netto di smentite è davvero convinto che quella con la Juve sarà l’ultima gara di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli:

“Questa fake news è inquietante ma vera. Da domenica avremo un nuovo allenatore – commenta Maurizio – Un tecnico che ha in Italia e all’estero ed è ormai pronti a rimettersi in gioco”. Anche Nello la pensa allo stesso modo: “Era evidente che fosse un fake ma spero di sentirgliele dire presto a voce quelle parole. Faccia le valigie lui, Giuntoli e un bel po’ di giocatori”.