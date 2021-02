L’amarezza di Positano aperta e Covid free costretta a chiudere per la zona arancione. La perla della Costiera amalfitana è praticamente Covid free , l’unico contagiato per coronavirus Covid -19 rimasto non vive abitualmente qui e la settimana prossima potrebbe avere la buona notizia che ci auguriamo tutti. Un paese “aperto” con oltre una decina fra ristoranti e bar , cosa rara a febbraio in genere, e diversi alberghi e attività extra alberghiere aperti. Una scelta che sembra non avere quasi senso quello della Campania , ma in generale sulla politica dei colori vi sono varie perplessità, sia coi tempi, nel senso che i parametri vengono applicati dopo giorni, sia con le modalità, far zona arancione la domenica significa stroncare chi ha prenotato negli alberghi, che disdice ovviamente, sia i ristoranti che avevano fatto scorte per il week end e hanno spinto tutti ad assembrarsi il sabato, ultimo, e unico , giorno semi festivo con il giallo, come poi è stato.

Ma nonostante le gelosie, le invidie e le cattiverie altruri, quando dovremmo essere tutti solidali anche con gli imprenditori se si lavora, Positano vive. Vive e rivive appena ci lasciano liberi.. Non ci resta che goderci questa meravigliosa giornata e aspettare fiduciosi in una riapertura e Positano come sempre si rimboccherà le maniche e sarà pronta, a dispetto di tutti, a ripartire..

La nostra resilienza non ha eguali.. Domani saranno tutti aperti da asporto e col delivery…

Ce la faremo

Forza Positano