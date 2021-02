LALTROCALCIO SORRENTO – FASANO = 0 – 4 FUSCO A RISCHIO ESONERO

La squadra pugliese in zona medio bassa della classifica non viene a Sorrento in vacanza a prendere il sole. Cerca punti per migliorare la sua posizione per una classifica abbastanza bugiarda, per il tipo di gioco ed impostazione tattica vista al Campo Italia. Allenatori… Costantini meglio di Fusco.

Si fa rispettare contro la squadra rossonera che gioca male e mai incisiva in questa partita davanti la porta del Fasano.

Fusco a rischio esonero !!!

Disfatta in casa del Sorrento che subisce il gioco avversario. Il Fasano più concreto mentre il Sorrento sbatte contro una buona difesa pugliese e fa scivoloni nella sua metà campo. Subisce il quattro a zero con un calciatore in più. Undici contro dieci ma il Sorrento non sfrutta l’espulsione di Dorval per doppia ammonizione e lascia segnare un goal facile. Con difesa aperta e non schierata bene per la reazione a recuperare il risultato di svantaggio, subisce un quarto goal facile. Una difesa colabrodo come afferma in diretta il nostro collega Fulvio Cascone amareggiato che commenta con equilibrio e competenza la partita in diretta streaming. Sorrento brutto con un festival di errori a difesa e a centrocampo. In attacco gli uomini di Fusco non vedono la porta avversaria e gli sforzi sono inconsistenti.

Un Sorrento povero di idee con gioco poco concreto e non in linea a un progetto vincente per questo tipo di campionato. Tanti amici sponsor sostengono le sorti della squadra rossonera che non ha giocato bene. Per vincere ci vogliono grandi talenti in campo. Il Fasano presenta nella rosa oltre 15 ragazzi di provenienza straniera. Sulla fascia sinistra è piaciuto molto il ragazzo franco algerino Dorval anche se poi è stato espulso.Al Sorrento manca tutto, un bomber e una idea di gioco equilibrata per la categoria.

Partita che segna un periodo negativo e che lascia perplessi gli appassionati e tutti gli addetti ai lavori.

Occorre una svolta!! Lo dimostra il fatto che con l’uomo in più il Sorrento ha subito al Campo Italia una delle più amare sconfitte della sua storia. Delusione totale in tribuna e per chi ha visto un disastro di scelte tecniche dal vivo e in streaming.Questo orrore calcistico deve far riflettere la dirigenza rossonera.