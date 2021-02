Lady Gaga disperata: i suoi cani rapiti a Los Angeles mentre lei è a Roma per girare “Gucci”

Lady Gaga è a Roma per girare il film “Gucci”, per la regia di Ridley Scott, sull’omicidio di Maurizio Gucci. La popstar interpreterà il ruolo di Patrizia Reggiani, condannata come mandante dell’omicidio del marito. Ma mentre lei è stata paparazzata in centro a Roma, bruna e con un abito animalier, a Los Angeles il suo dogsitter è stato vittima di una sparatoria e due degli amati bulldog della cantante sono stati rapiti.

Stando a quanto riportano i media americani, proprio nelle ore in cui la popstar atterrava in Italia, il suo dogsitter, Ryan Fischer, 30 anni, è stato aggredito a West Hollywood e i rapitori sono scappati con due dei tre bulldog della cantante, Koji e Gustav. Gaga ha offerto mezzo milione di dollari per il loro riscatto. Un terzo cane, Miss Asia, è scappato, ma è stato ritrovato e riconsegnato dalla polizia a una guardia del corpo della cantante. Fischer era uscito per portare a spasso i tre cani verso le dieci di sera. E’ rimasto ferito da quattro colpi di arma da fuoco al petto ed è in ospedale in gravi condizioni. Non è chiaro se Koji e Gustav fossero il bersaglio dei sequestratori, visto che i french bulldog sono cani particolarmente ricercati e possono essere venduti fino a 10mila dollari l’uno.

Lady Gaga e “Gucci”

Dopo il successo di “A star is Born”, Lady Gaga torna quindi al cinema con un altro ruolo importante. La vittima, Maurizio Gucci invece, avrà il volto di Adam Driver e a completare il cast ci saranno anche Jared Leto, Al Pacino, oltre agli attori Jack Huston e Reeve Carney. Le riprese del film stanno finalmente per iniziare ma l’uscita, che era programmata per il novembre 2021, potrebbe slittare al 2022 a causa della pandemia. Lady Germanotta è apparsa di recente all’Inauguration Day di Joe Biden, con un look biondo platino. Adesso però pare essere tornata al castano. La popstar resterà in Italia per un po’ e pare abbia preso in affitto un attico nel centro della Capitale, affacciato sui Fori Imperiali.