La Turris esonera Fabiano. La società campana, infatti, comunica l’esonerodel tecnico dopo la sconfitta contro la Paganese. In pole per la sostituzione, secondo quanto riportato da TuttoC, c’è Bruno Caneo, ex tecnico del Rieti. La Turris sta vivendo un periodo difficile, dopo essere stata, nella prima parte della stagione, la grande sorpresa del campionato. Nel 2021, infatti, sono arrivati tre pareggi e sei sconfitte; un bilancio troppo magro. La società, così, ha deciso per l’esonero di Fabiano: “La S.S. TURRIS CALCIO, dopo attenta riflessione e nell’intento di provare a dare un’immediata svolta positiva alla stagione sportiva in corso, comunica di aver sollevato il tecnico Francesco Fabiano dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il presidente Colantonio e l’intera dirigenza ringraziano mister Fabiano per il lavoro svolto e per aver condiviso con l’attuale proprietà, attraverso la conduzione tecnica della Turris, il percorso di crescita del club e di risalita nel calcio professionistico, augurandogli le migliori fortune umane e professionali. La società comunicherà, nella giornata di domani, il nome della nuova guida tecnica della prima squadra”.