La scomparsa di Lucia Ruocco a Minori

Una improvvisa ed improvvida folata ha portato via l’anima diletta di una mamma, complice questo maledetto morbo.

Minori piange, così, la scomparsa di Lucia Ruocco, mamma di seri commercianti impegnati nella distribuzione della carne e derivati con esercizi in pieno centro del borgo di Minori; e mamma di una dolce insegnante molto amata da generazioni di fanciulli; e mamma d’un impegnato operatore del trasporto turistico.

L’attuale situazione non consente ad alcuno di poter esprimere il proprio cordoglio personalmente: a questi viene chiesta un a preghiera per l’anima amata.