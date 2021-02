La rivolta dei ristoratori: occupato il lungomare di Napoli

Napoli. Un gruppo di circa cento ristoratori e lavoratori del settore del catering e degli hotel ha appena bloccato la strada alla fine del lungomare di Napoli, in via Nazario Sauro. I lavoratori erano dalle nove dinanzi la sede della Regione a protestare per il completo blocco del settore. Dopo due ore senza risposte si sono spostati a bloccare il traffico sedendosi per terra e mettendo bidoni in strada. Davanti a loro la polizia di Stato.

Notizia in aggiornamento.