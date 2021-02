La Rai in Costiera Amalfitana: tra Ravello, Amalfi e Positano. Quest’oggi, sabato 13 febbraio 2021, la Costiera Amalfitana è stata protagonista di un servizio della Rai, sul Tg2. Naturalmente, non si è potuto fare a meno di trattare della possibile tragedia avvenuta nelle scorse settimane ad Amalfi, quando si è verificato un crollo che ha invaso la sede stradale della Statale Amalfitana 163 dopo la prima galleria della Cittadina della Costiera amalfitana arrivando fino al di sotto della strada.

“Naturalmente la Procura di Salerno ha aperto un’inchiesta – dice il giornalista – ed ha già nominato un consulente tecnico per capire le cause del disastro”.

Muovendosi tra Ravello, Amalfi e Positano, hanno sentito anche le parole dell’assessore al demanio marittimo di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, Michele de Lucia: “Ora è giunto il momento di mettere mano seriamente alla Costa d’Amalfi ed al dissesto idrogeologico. Noi l’abbiamo posto più volte sul tavolo regionale e nazionale. Si tratta di un dramma nel dramma. Non c’è ripartenza se non c’è un piano sicuro per rendere sicura la nostra Costiera, per far riprendere il turismo e farci riprendere da questa pandemia, che in questo momento passa in secondo piano”.