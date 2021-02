La mia bambina positiva al Covid! Lo sfogo di una mamma di Vico Equense “Sento il bisogno di URLARE” .

Un bellissimo post che merita di essere divulgato

Non sono una persona che ama scrivere del proprio privato sui social, ma in questo momento, sento il bisogno di URLARE su questi canali di divulgazione mediatica quello che da giorni mi porto dentro.

Qualche giorno fa all’improvviso mi è crollato il mondo addosso, mi sono sentita sopraffatta da mille emozioni contrastanti, ma quelle che hanno preso il sopravvento su tutte sono state l’impotenza e i sensi di colpa nel non aver protetto abbastanza una parte di me, la più importante… mia figlia!

Si perché purtroppo è risultata POSITIVA al COVID-19, per nostra fortuna, la bambina sta bene, non ha avuto e non ha sintomi, ma quanti bambini invece, non hanno avuto la stessa fortuna e magari sono allettati?!

Quante famiglie come la mia sono ferme, impotenti vedendo la sofferenza dei propri figli?

E in quanti non avuto la nostra fortuna nel restare TUTTI NEGATIVI come nel nostro caso, ma si sono ammalati a loro volta?

Da qui nasce il bisogno di URLARLO a gran voce, mia figlia, una bambina di 9 anni che da mesi non usciva di casa, che ho protetto con tutta me stessa finché ho potuto, si è ritrovata VITTIMA di tutto ciò suo malgrado a causa di un sistema errato che purtroppo ha voluto la riapertura di un INDOTTO così grande e difficile da gestire e tenere sotto controllo come quello scolastico.

Non dico altro, non voglio dire altro.

Chi vuol capir capisca, chi no taccia per favore, per rispetto, ma soprattutto per buon senso.

Un ultima cosa e chiudo.

In bocca a lupo a tutte le famiglie che come noi stanno vivendo questo incubo reale sulla propria pelle.

Forza… ne usciremo tutti, magari più forti e spero meno omertosi di prima.