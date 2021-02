La Juve Stabia pareggia col Teramo e perde l’occasione del sorpasso

Al Romeo Menti di Castellammare termina 1-1 Juve Stabia – Teramo. La squadra di mister Padalino non riesce a dare continuità di vittorie, dopo gli ottimi tre punti conquistati qualche giorno fa nel derby contro la Cavese. Un pari, però, tutto sommato giusto per ciò che si è visto in campo: poche occasioni nei primi 45 minuti mentre nella ripresa un gioco più frizzante ha creato occasioni per entrambe le compagini. Un punto che muove la classifica delle Vespe sempre più in zona playoff. Al termine del match, mister Padalino in conferenza stampa: “Faccio i complimenti ai miei ragazzi per come hanno approcciato alla partita: una partita bella contro una squadra forte. Siamo andati in vantaggio, cercavamo il raddoppio per chiuderla ma il Teramo è forte e ce l’ha impedito. Marotta in panchina per un problema lombare; aspettiamo martedì per un confronto con i medici e valutare chi tornerà disponibile per le prossime partite”.