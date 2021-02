La Juve Stabia è attiva sul calciomercato: oggi tre cessioni e due acquisti

In grandissimo fermento questa coda di calciomercato della Juve Stabia che in questi giorni sta rivoluzionando l’intera squadra. Dopo il portiere Tomei, ceduti nella giornata di oggi anche i difensori Nicholas Allievi e Roberto Codromaz mentre sono in arrivo il portiere Alessandro Farroni e l’attaccante Alessandro Marotta. Di seguito i comunicati della società stabiese:

“La S.S. Juve Stabia rende noto che è stato perfezionato l’accordo con il Como 1907 per la cessione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del difensore Nicholas Allievi, classe ’92. Allievi, arrivato a Castellammare di Stabia nel gennaio del 2017, è stato tra i protagonisti della promozione in serie B della stagione 2018-2019. La società ringrazia Nicholas per la professionalità e la correttezza che sempre ha dimostrato”.

“La S.S. Juve Stabia rende noto che è stato perfezionato l’accordo con il Ravenna Football Club 1913 per la cessione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del difensore Roberto Codromaz, classe ’95. La società ringrazia il giocatore per la professionalità dimostrata”.

“La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dalla Reggina 1914, a titolo temporaneo, del portiere Alessandro Farroni, classe ’97. Il calciatore, natio di Spoleto, è cresciuto calcisticamente nel Perugia per poi vestire le maglie del Foligno, L’Aquila, Matera e Reggina. Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono felicissimo di essere arrivato alla Juve Stabia. E’ questo un gruppo fantastico che gioca per una società gloriosa. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister e dei compagni”. Farroni ha scelto il 22 come numero di maglia”.

“La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dal L.R. Vicenza Virtus, a titolo definitivo, dell’attaccante Alessandro Marotta, classe ’86. Il calciatore, natio di Napoli, è cresciuto calcisticamente nel Fortis Spoleto per poi vestire le maglie, tra le altre, dell’Olbia, del Brindisi, del Gubbio, della Lucchese, del Bari, dello Spezia, della Cremonese, del Benevento, del Grosseto, della Robur Siena e del Catania. Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono contento di approdare alla Juve Stabia. Ho giocato al Menti tante volte e da quello di Vicenza arrivo a quello di Castellammare di Stabia. Una società importante e ambiziosa, sono felice e pronto a finire al meglio la stagione in corso per fare ancora di più nella prossima”. Marotta ha scelto il 10 come numero di maglia”.