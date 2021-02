La gemella di Nainggolan sbarca al Cus Cagliari futsal

Sbarca anche lei in Sardegna: Riana Nainggolan, sorella gemella del centrocampista del Cagliari Radja, è ufficialmente una nuova calciatrice del Cus Cagliari futsal. “Sono molto felice di giocare in Sardegna e poi posso stare più vicino a mio fratello, anche lui è molto contento della mia scelta. Il campus è molto grande, il palazzetto è bello, mi piace l’ambiente, il mare e la tranquillità di Cagliari mi danno molta felicità, ho passato tanto tempo in Sardegna anche quando giocavo a Roma. Poi è arrivata la chiamata del Cus e il mio cuore ha scelto. Radja è contento della mia scelta, abbiamo un bel rapporto e ora possiamo stare più vicini”. Come recita il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Cus “La giocatrice ha svolto i primi allenamenti con le compagne ed è pronta per l’esordio con la maglia del Centro Universitario Sportivo cagliaritano sabato 6 febbraio alle ore 21.00 contro Padova Calcio Femminile“.