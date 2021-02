Articolo di Maurizio Vitiello – La Fondazione Bill Gates si è pronunciata sull’Italia: 15 Regioni a rischio.

Senza un ampio ventaglio di vaccinati l’Italia rischia ancora, e pesantemente, sino a giugno 2021.

Se la situazione dovesse permanere nei termini attuali si potrebbe profilare la forte ipotesi di 28.000 morti per colpa del Covid-19 e nella ipotesi peggiore si arriverebbe sino a 33.000.

L’orizzonte pandemico, secondo la Fondazione Bill Gates, vedrebbe diverse Regioni in crisi con rischi alti e con un aumento del tasso di mortalità.

Tra i mesi di marzo e di aprile ci sarebbe una forte acme della possibile terza ondata, per ora strisciante, del Covid-19 con tutte le sue varianti, dall’inglese alla brasiliana.

Ci sarà bisogno di una campagna rapida della vaccinazione, unica chance per vincere la diffusione di questo virus cangiante.

L’”Institute for Health Metrics and Evaluation”, centro molto attivo con sede a Seattle, voluto nel 2007 dalla Fondazione Bill Gates, ha definito le considerazioni precedenti, a meno che non si acceleri, al massimo, la campagna di vaccinazione e, allora, si eviterebbero oltre 10.000 morti e altri 1.000 ancora se tutti indossassero correttamente le mascherine.

Maurizio Vitiello