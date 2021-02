La Folgore Massa con un ospite d’onore in tribuna

La Folgore Massa, che sabato scorso ha affrontato e battuto la Sacs Napoli, ha avuto in tribuna uno spettatore d’eccezione: il sindaco di Sorrento Massimo Coppola. Ecco il post di ringraziamento della compagine biancoverde: “Sabato è stato un onore avere in tribuna il Sindaco di Sorrento Massimo Coppola. In un periodo convulso come quello che stiamo vivendo non è scontato vedere che si trova tempo per lo sport e per ascoltare le voci dal campo di chi come noi con la “Polsport Sorrento” si impegna per la promozione dello sport. Se a questo si aggiunge che il primo cittadino è entrato nel momento più difficile del match e la Folgore ha ribaltato il risultato vincendo 28-26 un bellissimo set, non possiamo che augurarci che ci siano nuove occasioni per vederlo tra noi e, perché no, provare a portare a Sorrento una storica serie A”.