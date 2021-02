La figlia di Marcello Torre:”Avrei voluto solo la verità”

Annamaria Torre, la figlia del penalista e sindaco di Pagani trucidato dalla camorra l’11 dicembre 1980, all’indomani della morte di Cutolo dichiara “Non ho mai augurato la sua morte, ma avrei voluto solo la verità, per me e per tanti familiari delle vittime innocenti della sua camorra. E invece se l’è portata nella tomba. Ma di una cosa sono certa: dei nostri cari continueremo a parlare perchè il loro sacrificio non è stato vano, di lui spero non si debba mai più dire nulla”.

Per l’omicidio di Marcello Torre, Raffaele Cutolo è stato condannato all’ergastolo, poiché ritenuto il mandante del delitto.