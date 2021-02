La digitalizzazione richiede sempre più maggiori competenze

Webinar informativo “Scopri Ora Come Migliorare le Tue Competenze”.

La digitalizzazione aziendale è una delle tante sfide imposte dall’attuale periodo storico. Nonostante la tecnologia sia diventata parte integrante della nostra esistenza, molte aziende faticano a inserirla nei propri processi in modo sicuro e funzionale.

Questo succede soprattutto nelle imprese “vecchio stampo” che, oltre ad acquisire figure professionali e strumenti adatti, devono operare un profondo cambio di mentalità e operatività. D’altronde, digitalizzare non significa esclusivamente inviare un’e-mail al posto di una lettera commerciale. Vuol dire adattare tutti i processi aziendali alle esigenze imposte dall’era digitale, dove velocità d’esecuzione ed efficienza rivestono ruoli cruciali.

Questa operazione si rivela importante soprattutto per le piccole e medie aziende che devono muoversi in un mercato sempre più competitivo e caratterizzato da cambiamenti continui. I consumatori pretendono risultati ottimi in tempi brevissimi e se un’azienda non è in grado di offrire tutto questo, fatica a rimanere a galla.

Sapere cos’è la digitalizzazione è il primo passo per operare un cambiamento efficace. Ecco perché c’è un incessante bisogno di aumentare le proprie competenze e quelle dei propri collaboratori.

Simona Primieri, fondatrice di un’agenzia che ricerca nuovi talenti per le aziende italiane che opera in questo settore da più di 20 anni, terrà un webinar gratuito informativo dal titolo “Scopri Ora Come Migliorare le Tue Competenze”, in collaborazione con la fondazione no-profit La Via della Felicità.

La Via della Felicità è il primo codice morale basato interamente sul buon senso. La prima pubblicazione risale al 1981, e lo scopo è di arrestare il declino morale nella società e ripristinare integrità e fiducia nell’Uomo. La Via della Felicità inoltre detiene un record del Guinness dei Primati quale libro secolare più tradotto al mondo.

Scritto da L. Ron Hubbard, riempie il vuoto morale in una società sempre più materialista, con i 21 precetti fondamentali che guidano una persona ad un miglior tenore di vita.

Riconoscendo l’efficacia del libro, le aziende sponsorizzano dei seminari del La Via della Felicità ai dipendenti per promuovere un ambiente di lavoro più etico.

Il webinar si terrà Lunedì 8 Febbraio alle ore 20:30, attraverso la piattaforma ZOOM.

Per maggiori informazioni o per iscriversi scrivere a italialaviadellafelicita@gmail.com .

