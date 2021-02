La crisi che accompagna l’emergenza sanitaria, incontro dell’Alternanza del Liceo Marone con Giulia Riva . La rappresentante delle Guide Turistiche ha incontrato in meet gli studenti e studentesse del Liceo Marone di Meta dell’Alternanza con Positanonews, dal suo incontro si è evidenziata come la crisi sanitaria per il Coronavirus ora sia una crisi economica globale che colpisce in modo particolare tutte le categorie del turismo, tante spesso non considerante neanche dagli ammortizzatori sociali, ma è tutto l’indotto che crolla con il turismo , la principale forma di sussistenza della Penisola sorrentina, Costiera amalfitana e Campania.

Dopo un anno , circa due milioni e mezzo di morti e oltre cento milioni di casi accertati durante la pandemia del COVID-19, il problema economico ha raggiunto il suo apice. Ciò è una conseguenza della gestione statale che ha preferito preservare la sanità piuttosto che l’economia.

Il settore che ne ha maggiormente risentito è stato quello del turismo che ha interrotto la maggior parte delle attività dall’inizio di questa emergenza, ad eccezione dei mesi di agosto e settembre in cui si è riscontrato un accenno di ripresa. Nonostante questo, a causa delle numerose limitazioni subite, il bimestre di lavoro non è stato sufficiente a colmare il vuoto economico subito nel primo lockdown.

Un altro fattore che ha contribuito a penalizzare il settore terziario, è stata la limitazione degli spostamenti tra regioni e stati al fine di contenere il virus con le rispettive varianti. Soprattutto nelle località balneari ha giocato un ruolo fondamentale poichè il turismo è prevalentemente estero.

Inoltre vi è un ulteriore fattore da considerare ovvero il rallentamento della campagna vaccinale nel territorio italiano rispetto ad altri Paesi europei che impedisce ai forestieri di spostarsi in sicurezza verso le località italiane.

Per giunta i lavoratori che occupano quest’ambito tramite la coesione di necessità e solidarietà hanno contribuito per quanto possibile alla ripresa economica con iniziative e manifestazioni .

