La Costiera distrutta per la morte di Luca. La dinamica dell’incidente…

La Costiera distrutta per la tragica morte di Luca, 21enne di Tramonti. Ecco cosa è successo.

L’incidente è accaduto ieri sera, poco dopo le 20.30, all’altezza del chilometro 34,500 dell’autostrada A/3, tra Angri e Nocera Inferiore, in direzione di Salerno. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente su cui stanno cercando di fare chiarezza gli agenti della polizia stradale della sottosezione di Angri, intervenuti sul posto.



LA RICOSTRUZIONE

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto cui viaggiavano i quattro amici, una Volkswagen Polo, avrebbe sbandato improvvisamente, in fase di sorpasso, prima di impattare un’altra vettura e finire poi contro il guard-rail, ribaltandosi. Si tratta, ovviamente, di una prima ipotesi che dovrà essere accertata anche alla luce degli esiti dei rilievi eseguiti dagli agenti della Polstrada, coordinati dal comandante Alfredo Rosalba. Per Luca Buonocore, che avrebbe compiuto 21 a settembre, residente a Tramonti, non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo. I suoi tre amici sono finiti in ospedale, uno di loro è ricoverato in gravi condizioni all’Umberto I di Nocera Inferiore.



IL CAOS

Circolazione in tilt, per ore, lungo il tratto autostradale interessato dall’incidente. Auto incolonnate per chilometri, in attesa che si concludessero le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell’ordine. Sul posto anche il medico legale che ha eseguito l’esame esterno sulla salma, autorizzandone il recupero dopo l’ok del sostituto di turno della procura di Nocera Inferiore. Chi era alla guida della Polo avrebbe perso il controllo dell’auto in fase di sorpasso, per poi finire contro il guard-rail, in direzione dell’uscita della galleria sull’A3, ed impattare anche un’altra vettura, il cui conducente è rimasto lievemente ferito. I soccorsi sono stati tempestivi, ma quando l’ambulanza del 118 ha raggiunto il punto in cui si è verificato l’incidente, per il 21enne di Tramonti era già troppo tardi.



IL PERCORSO

Sembra che i quattro amici fossero diretti a Cava de’ Tirreni. Erano colleghi di lavoro e stavano rientrando da Napoli. Tutti dipendenti di un’azienda con sede a Cava de’ Tirreni che lavora per l’Enel. I quattro colleghi avevano eseguito un intervento a Napoli e stavano rientrando in sede, nella città metelliana, al termine di un’intensa giornata lavorativa. Cosa sia accaduto sulla strada del ritorno, all’altezza del chilometro 34,500, tra le uscite di Nocera Inferiore ed Angri è ancora da chiarire. Gli agenti della polstrada, intervenuti sul posto, non escludono che l’auto sia finita fuori strada a causa dell’alta velocità.