La Costiera amalfitana frana e il porto a Maiori rimane a pezzi . Il reportage di Valeria Civale in Costa d’ Amalfi, non solo le frane a Ravello e Vietri sul mare, ma il Porto di Maiori versa nell’incuria totale dopo la mareggiata che lo ha seriamente danneggiato, incuria che non può che peggiorare le cose.