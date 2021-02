La costa d’ Amalfi che crolla, da Ravello alla Statale in esclusiva Amalfitano su Positanonews TG

Parliamo di dissesto idrogeologico con il dottor Secondo Amalfitano, geologo ed ex sindaco di Ravello. La situazione di “Casa Rossa” che coinvolge due comuni, Ravello e Minori, la frana sulla S.S. 163 Amalfitana che ha diviso in due la Costiera amalfitana, da una parte Positano e Praiano che sono raggiungibili solo via Sorrento facendo il giro per il Valico di Chiunzi visto che a Vietri sul mare , altra frana, la strada per Salerno è chiusa…

