La confessione: Asia Argento e la madre violenta. “Mi picchiava perché…”

Ieri venerdì 26 febbraio è stata ospite a La confessione sul canale Nove Asia Argento, per un’intervista senza filtri sul rapporto turbolento avuto in gioventù con sua madre, Daria Nicolodi. L’occasione è l’uscita dell’autobiografia di Asia, dal titolo Anatomia di un cuore selvaggio, che custodisce tra le pagine i racconti più intimi dell’attrice e i dolori affrontati durante la sua vita.

Tra le cicatrici più profonde di Asia c’è proprio il rapporto con sua madre e le numerose violenze subite. Il conduttore della trasmissione Peter Gomez ha messo a nudo l’attrice, attraverso le parole usate nel libro per raccontare le sue vicende. Quella di Asia non è una storia solo di grandi successi ma anche di incredibili sofferenze. Attrice e regista di successo, in queste settimane è stata spesso ospite in tv per raccontare del suo libro e della sua vita, occasioni durante le quali ha fatto capire più volte di essere riuscita a comprendere e perdonare sua madre, una donna che a soli 26 anni si era ritrovata con tre figlie da crescere tra depressione, incomprensioni e problemi di alcolismo.

Asia ha avuto modo di spiegare durante La confessione come proprio l’alcolismo fosse una delle cause scatenanti della violenza della mamma: l’alcol riusciva a tirare fuori il lato più aggressivo della donna e Asia ne diventava vittima, fisicamente e moralmente. Anni dopo l’attrice ha cercato di capire le motivazioni di quelle percosse chiedendo spiegazioni direttamente alla madre, che la riteneva tra le sue figlie la più forte, quella in grado di sopportare tutto, forse anche troppo. In realtà, come la stessa Asia ha spiegato, la violenza ha causato in lei la necessità di diventare forte, per sopravvivere in qualche modo e andare avanti nonostante tutto.

Oggi Asia Argento è una donna completa, è una mamma orgogliosa e responsabile (i suoi figli sono Anna Lou Castoldi e Nicola Civetta) e porta avanti le sue battaglie personali senza paura del giudizio altrui. La Argento ha fatto i conti col duro passato e con le sue radici, conserva un grande amore per suo papà Dario Argento e soprattuto ha risolto anche gli aspetti più bui della sua vita.