La Conca , ristorante dell’amore. Arrivi qui e ti perdi nel tramonto che avvolge la Costa di Sorrento , come una “Conca” che ripara dalle intemperie anche dall’anima, qui ci si ritrova anche fra amici e vecchie conoscenze. Un momento di pace e serenità fra un buon piatto e l’altro, riapre dopo ogni lockdown per questo Covid che ci attanaglia, come un arcobaleno che spunta dopo i temporali. Antonio Cafiero e i figli Mario e Lorenza ti accolgono col sorriso, qualsiasi cosa accada, qui non manca mai il sorriso e lo star bene. Arrivi qui e trovi sempre qualche grado di calore in più che permette a un gruppo di “amici della Conca”, tutte persone straordinarie nella loro umanità e amicizia che nasce spontanea, di godersi anche il mare, un calore che non è solo quello atmosferico. La cucina di pesce la fa da padrone, le tradizioni del territorio non mancano, le storie anche, per chi vuole ascoltarle, la famiglia Cafiero è una grande e storica famiglia metese di marittimi e non solo. Da provare, e riprovare, aperto tutti i giorni, consigliamo di prenotare.

081 532 1495